Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (26.08.2022) einen 31-Jährigen festgenommen, der versucht haben soll, in eine Gaststätte an der Heilbronner Straße einzubrechen. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, gegen 01.35 Uhr versucht zu haben, über eine Hintereingangstür in die Gaststätte zu gelangen. Dabei hatte er bereits die Glaseinfassung herausgerissen. Eine Anwohnerin hörte dies und sprach den 31-Jährigen an, der daraufhin die Flucht ergriff. Ein weiterer Anwohner alarmierte indessen die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Der polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

