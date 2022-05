Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gleich mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstgebiet

Horhausen / Dierdorf / Buchholz (ots)

Am 06.05.2022 in der Zeit von 14:15 Uhr bis 16:15 Uhr kam in der Nähe der Eisdiele "Nikis" in Horhausen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hier touchierte vermutlich ein Ausparkender einen am Straßenrad in einer Parktasche stehenden PKW an dessen Heck und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Ebenfalls am 06.05.2022, gegen 23:45 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr in der Dorfstraße in Dierdorf OT Wienau zu einer gefährlichen Situation, wobei ein Fahrzeugführer durch seine schnelle Reaktion einen Zusammenstoß vermeiden konnte indem er in den Straßengraben auswich und dort mit einer Hecke kollidierte. Das begegnende Fahrzeug setzt seine Fahrt unbeirrt fort. Hierbei soll es sich vermutlich um einen dunklen PKW VW Golf GTI der 6er oder 7er Reihe gehandelt haben.

Zu einem Schreckmoment kam es auf der L255 in der Ortslage Buchholz/Griesenbach, als ein PKW das Rechtsfahrgebot missachtete und ein entgegenkommendes Taxi touchierte. Anschließend beging der Verursacher Unfallflucht. Die flüchtige dunkle Limousine dürfte ebenfalls an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein.

In allen Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

