POL-S: Pkw im Gleisbereich

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Pkw im Gleisbereich sorgte am Freitagabend (26.08.2022) für Behinderungen im Stadtbahnverkehr. Ein 31-jähriger Fahrer eines BMW befuhr gegen 21.00 Uhr die Neckartalstraße von der Pragstraße herkommend in Richtung Esslingen und kam aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er in den dort parallel verlaufenden Gleisbereich des Stadtbahnverkehrs und fuhr sich beim Versuch wieder herauszukommen fest, weshalb er mittels eines Abschleppdienstes geborgen werden musste. Der Stadtbahnverkehr war dadurch in diesem Bereich für eine Stunde unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Am Gleisbett entstand nach jetzigem Stand kein Schaden.

