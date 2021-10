Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 21 Fahrräder und eine Betonsäge sichergestellt

Rostock (ots)

Bei der Kontrolle eines rumänischen Sprinters mit Anhänger konnten am Sonntag, den 10. Oktober 2021 die Bundespolizisten im Seehafen insgesamt acht zum Teil hochwertige Fahrräder und vier E-Bikes auffinden. Diese waren teils noch mit Schlössern gesichert bzw. es konnten Spuren erkannt werden, dass die Schlösser mittels Flex aufgetrennt wurden. Auf Befragung, zur Herkunft der Räder und Vorlage eines Eigentumsnachweises, gab der 41-jährige Rumäne an, dass er lediglich der Transporteur der Gegenstände sei. Zusätzlich gab er an, dass der vermeintliche Eigentümer als Insasse eines Linienbusses mit einer nachfolgenden Fähre aus Dänemark einreisen soll. Bei der Kontrolle des Busses konnten die Bundespolizisten weitere hochwertige Fahrräder, darunter ein E-Bike, auffinden. Auch diese waren teilweise noch mit einem Schloss gesichert oder wiesen aufgetrennte Schlösser auf. Zudem wurde noch eine Betonflexsäge aufgefunden, die ebenfalls dem vermeintlichen Businsassen zuzuordnen sein soll. Der Busfahrer gab gegenüber den Beamten an, dass sich der vermeintliche Eigentümer nicht im Bus befinden soll und auf dem Luftweg von Oslo nach Bukarest gereist ist. Die Fahrräder und die Betonflexmaschine aus dem Transporter sowie dem Linienbus wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt. Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände aufgenommen.

