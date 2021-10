Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 16 Gemälde im Schließfach entdeckt

Rostock (ots)

Wo die Gemälde herkommen und wer der Besitzer der Bilder ist, gilt es zu klären. Da am Bahnhof Warnemünde ein Schließfach seit dem 06. Oktober 2021 belegt war und die Nutzungsdauer durch Zeitablauf überschritten war, wurde durch eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am 10. Oktober 2021 eine Öffnung des Schließfaches veranlasst. Im Schließfach befand sich ein blauer Sack mit Kleidungsstücken und insgesamt 16 Gemälden. Da der Inhalt des Schließfaches niemanden zugeordnet werden konnte, übergab die Bahnmitarbeiterin die aufgefundenen Gegenstände den Bundespolizisten am Hauptbahnhof Rostock.

Bei den Bildern handelt es sich um verschiedene Werke mit unterschiedlichen Motiven, deren Wert und Herkunft derzeit noch unbekannt sind. Zur Eigentumssicherung wurden die Gemälde sichergestellt.

Da es nicht auszuschließen ist, dass die Werke auch aus einer Diebstahlshandlung stammen können, hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen.

