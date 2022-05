Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Gute Standortbeschreibung führt zur Festnahme eines E-Scooter-Diebs

Hamminkeln (ots)

Dank der Hilfe von Zeugen: Polizisten haben E-Scooter-Dieb vorläufig festgenommen. Der 44-Jährige hatte den E-Scooter am Donnerstagabend aus einer Garage an der Weseler Straße gestohlen.

Der Hausbewohner beobachtete das und sprach den Dieb an. Dieser warf den E-Scooter daraufhin in ein Gebüsch und flüchtete Richtung Wesel. Mit seiner Frau verfolgte der Hausbewohner den Dieb in einem Auto. Der Polizei gab das Paar währenddessen den Standort des Diebs an. An der Brüner Landstraße fassten Polizisten den Tatverdächtigen.

