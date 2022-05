POL-WES: Rheinberg - Unbekannter raubt Handy einer 11-Jährigen

Wesel (ots) - An der Landesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben", am gestrigen Donnerstag (05. Mai 2022), beteiligte sich die Kreispolizeibehörde Wesel mit insgesamt sieben Kontrollstellen im Bereich Dinslaken, Wesel, Moers und Kamp-Lintfort. Über den Tag verteilt wurden unter den Kernbotschaften - Don't drink and drive! - Dein Trip: Ohne Drogen! - Mach mal Pause - ausgeschlafen ans Ziel! - Behalte den ...

mehr