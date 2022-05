POL-WES: Dinslaken - Männergruppe beraubt 22-Jährigen und 19-Jährigen

Dinslaken (ots) - Am Samstag gegen 12.00 Uhr kam es auf dem Johannesplatz in Lohberg zu einem Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt fand dort der Wochenmarkt statt, es waren zahlreiche Menschen unterwegs. Hierbei beschädigte der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen SUV, der vermutlich ein Kennzeichen aus Wesel hatte, einen schwarzen Citroen C1 am hinteren Kotflügel, der in einer Zufahrt stand. Als die 31-jährige ...

