POL-WES: Wesel - Auto gestohlen

Xanten (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Schuhgeschäft an der Sonsbecker Straße ein. Sie erbeuteten u.a. Kleidungsstücke. In derselben Nacht, gegen 01.30 Uhr, versuchte ein Einbrecher außerdem in den benachbarten Discounter-Markt einzusteigen. Hierbei ging eine Scheibe zu Bruch. Ins Geschäft gelangten sie jedoch nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / ...

mehr