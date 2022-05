Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Hausbesitzer überrascht Einbrecher

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wesel (ots)

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden weckten Geräusche einen 51-jährigen Weseler. Der Mann befand sich im Obergeschoss des Einfamilienhauses an der Konrad-Duden-Straße, als er gegen 04.10 Uhr davon aufgewacht war.

Zunächst nahm er an, dass sich sein Sohn im Erdgeschoss aufhalten würde, doch als er ihn schlafend in seinem Zimmer vorfand, lief er die Treppe hinunter und sah einen Unbekannten, der gerade im Begriff war, das Haus zu verlassen. Seine Frau beobachtete anschließend vom Fenster aus zwei weitere Unbekannte, die über die Konrad-Duden-Straße in Richtung Pater-Delp-Straße flüchteten.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass Unbekannte die Terrassentür aufgehebelt und sich hiernach Zutritt verschafft hatten.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld, ein Portemonnaie und eine Uhr. Darüber hinaus entwendeten sie ein Mobiltelefon. Da es dem Sohn gelang, dieses zu orten, verfolgten die Polizisten die Spur und fanden es in einem Garten an der Pater-Delp-Straße. Von den Tätern verlor sich jedoch jegliche Spur, so dass eine Fahndung bislang erfolglos verlief.

Das Handy erhielt der Sohn zurück.

Die Kriminalpolizeiübernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Person, die der Weseler im Erdgeschoss angetroffen hatte, ist ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, hat eine sportliche Figur und trug einen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er in das Gesicht gezogen.

Die zweite Person ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt und trug lockige Haare. Der dritte Unbekannte konnte aufgrund der Entfernung nicht beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Telefon 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell