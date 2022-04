POL-SI: Zeugen gesucht - Unbekannte klauten mehrere Arbeitsmaschinen #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (12.04.2022), gegen 03:15 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Garage in der Straße "In der Winchenbach" in Siegen eingedrungen. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zur Garage und zu dem darin befindlichen Skoda. Als sie auf den 26-jährigen Hausbewohner trafen, versuchte ...

mehr