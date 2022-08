Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vier Tatverdächtige wurden nach Straßenraub festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte konnten am Freitagabend (26.08.2022) gegen 23.45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Schwab-/Bebelstraße" vier Männer festnehmen, die kurz zuvor einen 43-jährigen Mann beraubt haben sollen. Der 43-jährige Geschädigte war gegen 23.35 Uhr an der Haltestelle "Arndt-/Spittastraße" aus der Stadtbahn ausgestiegen und kurz darauf von vier Männern festgehalten worden. Dabei sollen ihm die Täter seinen Geldbeutel entwendet haben. Die festgenommenen Männer, drei gambische Staatsangehörige im Alter von 22 bis 24 Jahren und ein malischer Staatsangehöriger im Alter von 22 Jahren, wurden am Samstag (27.08.2022) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

