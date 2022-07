POL-DA: Lautertal: Heuballenfolien beschädigt/Zeugen gesucht

Lautertal (ots) - Ein Hotel auf der Kuralpe geriet in der Nacht zum Montag (11.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und ließen anschließend aus einer Kasse an der Rezeption Geld mitgehen. Zudem brachen die ungebetenen Besucher eine Stahltür auf. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim ...

