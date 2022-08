Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein bislang unbekannter Smart-Fahrer ist am Freitag (26.08.2022) in der Hedelfinger Straße nach einem Auffahrunfall geflüchtet. Der Unbekannte war gegen 17.30 Uhr auf der Hedelfinger Straße in Richtung Wangen unterwegs. An der Einmündung zur Straße Heiligenwiesen fuhr er auf einen an einer Fußgängerfuhrt stehenden Mercedes eines 62-Jährigen auf. Anschließend entfernte sich der Unbekannte ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der 62-Jährige Mercedesfahrer sowie dessen Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

