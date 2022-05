Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer verunglückt

Polizei sucht Zeugen (22.05.2022)

Schonach (ots)

Ein Fahrfehler hat am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer geführt. Eine aus drei Fahrern bestehende Motorradgruppe fuhr auf der Landesstraße 109 von Elzach kommend in Richtung Schonach. Zwischen "Wälderhaus" und "Oberbachgut" überholte der Hinterste der Gruppe, ein 33-jähriger Yamaha Fahrer, die Vorausfahrenden. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. An seiner Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

