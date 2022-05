Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestohlen (22.05.2022)

Blumberg (ots)

Unbekannte haben am Sonntag im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 17 Uhr ein auf dem Pommernweg abgestelltes Auto gestohlen. Die Täter klauten einen grünen Nissan Micra eines 69-Jährigen. Er hatte den Wagen an einem Waldweg abgestellt und ging Wandern. Als er nach zwei Stunden zurückkam, war sein 17 Jahre altes Auto fort. Den Wert des Autos bezifferte der Bestohlene auf rund 1.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Nissan nimmt die Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell