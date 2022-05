Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto stößt mit Radfahrer zusammen (23.05.2022)

Singen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Montagmorgen, gegen 9 Uhr, auf der Kreuzung Bohlinger Straße und Steißlinger Straße gekommen. Eine 41 Jahre alte Ford-Fahrerin war auf der Bohlinger Straße in Richtung Schlesische Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Steißlinger Straße stieß die 41- Jährige mit einem gerade den Fußgängerüberweg von links überquerenden 11-jährigen Radfahrer zusammen. Das Auto kollidierte frontal mit dem Jungen, der dabei verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik. Der Kia, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell