Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Sturz verletzt (23.05.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Sturz auf der Kreuzung der Hardtstraße und der Straße "Im Bildstöckle" am Montagvormittag verletzt worden. Ein 60-jähriger war mit einem Roller auf der Hardtstraße in Richtung Höristraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Goethestraße musste der vorfahrtsberechtigte Rollerfahrer eine Vollbremsung machen um einen Zusammenstoß mit einem vom "Bildstöckle" in Richtung Goethestraße fahrenden Kia eines 42-Jährigen zu verhindern. Der 60-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Die Höhe des am Roller entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell