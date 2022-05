Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an einer Schule (21.05.2022)

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, haben Unbekannte Sachbeschädigungen an einer Schule auf der Lehenstraße begangen. Die Täter warfen zwei Fensterscheiben mit Steinen ein, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell