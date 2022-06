Coesfeld (ots) - Am Wochenende in der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr, bis Montag, 06.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter über das Aufhebeln eines Fensters in ein Bürogebäude auf der Gewerbestraße in Dülmen. Im Inneren traten sie Türen ein und dursuchten mehrere Räume. Sie entwendeten einige Computer und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter ...

