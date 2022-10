POL-VER: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 bei Oyten ++

LK Verden (ots) - +++ "Alte Hasen - Sicher im Straßenverkehr" Ein Vortrag der Polizei+++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz lädt zu einem 90-minütigen und kostenlosen Vortrag "Alte Hasen - Sicher im Straßenverkehr" am 08.11.22 um 10 Uhr ein. Die Veranstaltung findet bei der Polizei Achim in der Obernstraße 136 statt und richtet sich an ...

