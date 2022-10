Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unfall auf der Ueser Kreuzung - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++ ++ Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ ++ Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unfall auf der Ueser Kreuzung - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++

Achim. Am Montag, gegen 04:00 Uhr, kam es auf der Ueser Kreuzung (L 156) zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter ist unbekannt. Der 18 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war auf der Obernstraße in Richtung Brückenstraße unterwegs. Ersten Informationen zufolge fuhr der 18-Jährige bei grünem Ampellicht in die Ueser Kreuzung ein, als ersten Informationen zufolge von der Uesener Feldstraße der bisher unbekannte weitere Unfallbeteiligte in die Kreuzung einfuhr. Der Mercedes-Fahrer bremste stark und stieß im weiteren Verlauf mit der Ampelanlage zusammen. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt über die Brückenstraße fort. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Mercedes war infolge des Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 100.000 EUR.

Der bzw. die andere Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt. Er soll mit einem weißen Auto - möglicherweise ebenfalls ein Mercedes - unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu Unfallhergang und zum bisher unbekannten Unfallbeteiligten bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Max-Planck-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65 Jahre alter Roller-Fahrer leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge fuhr eine 22-jährige Audi-Fahrerin von einem Firmengrundstück auf die Straße und bemerkte dabei den von links kommenden Rollerfahrer zu spät, der in Richtung Nikolaus-Kopernikus-Straße fuhr. Der Rollerfahrer stürzte dabei und wurde leicht verletzt. Der Roller war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf zumindest 2.000 EUR beziffern. Im Rahmen der Aufnahme des Verkehrsunfalles stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass die 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

++ Auffahrunfall ++

Oyten. Am Montagabend ereignete sich auf der Straße Am Triften ein Verkehrsunfall, bei dem eine 66 Jahre alte Fiat-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Fiat-Fahrerin war in Richtung Sagehorn unterwegs. Dass sie nahe des Bockhorster Weges verkehrsbedingt hielt, bemerkte ersten Informationen zufolge eine 19-Jährige Mini-Fahrerin zu spät, die in der Folge auf das Heck des Fiat auffuhr. Die Fiat-fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf zumindest 2.000 EUR beziffern lässt.

++ Metalltafeln entwendet ++

Verden. Am Sonntagabend kam es zum Diebstahl von Metalltafeln vom Gelände einer Firma, die in Justus-von-Liebig-Straße liegt. Die bisher unbekannten Täter gelangten auf das Firmengelände, indem sie das Hoftor gewaltsam öffneten. Im weiteren Verlauf entwendeten sie mehrere Metalltafeln vom Firmengelände, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Kindergarten - Täter machen keine Beute ++

Worpswede. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen stiegen bisher unbekannte Täter in einen Kindergarten ein, der in der Schulstraße liegt. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter einen Büroraum, wobei nach derzeitigem Stand nichts entwendet wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

++ Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft ++

Schwanewede. Zwischen Donnerstagvormittag, 01.09.2022, und Mittwoch, 12.10.2022, versuchten offenbar bisher unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft einzusteigen, welches in der Blumenthaler Straße nahe der Straße Zum Marktplatz liegt. Die bisher unbekannten Täter gelangten auf das Dach des Geschäftes und beschädigten im weiteren Verlauf zwei Dachluken. Ein Eindringen misslang, sodass die Täter unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Brand einer Batterie ++

Lilienthal. In der Straße Sonnenblick kam es am Montagmittag zu einem Brand. Ersten Informationen zufolge geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine 24-Volt-Batterie im Keller des Einfamilienhauses in Brand. Die Bewohner des Hauses, ein 74 Jahre alter Mann und eine 75 Jahre alte Frau, entdeckten den Brand und löschten ihn eigenhändig ab. Der Sachschaden beläuft sich zumindest auf 1.000 EUR. Für beide Bewohner ging es im Anschluss zur ärztlichen Untersuchung in Krankenhaus. Die Feuerwehr Worphausen war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag kam es bei der Reiswerkestraße/Pappstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 63 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 68 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr von der Reiswerkestraße nach rechts in die Pappstraße ein. Ersten Informationen zufolge bemerkte er dabei die von links kommende Radfahrerin zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Zu Sachschaden kann derzeit keine Aussage getroffen werden, gleichwohl waren Opel und Fahrrad nach dem Verkehrsunfall fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell