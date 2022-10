Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

Schwanewede. Bereits am Donnerstag, 13.10.2022, kam es gegen 15:00 Uhr in der Blumenthaler Straße zum Diebstahl eines Pedelecs. Das Pedelec war an einem Fahrradständer, der bei einem Drogeriemarkt nahe des Trenthöper Weges liegt, verschlossen - jedoch nicht an dem Fahrradständer angeschlossen - abgestellt. Dort entwendete es ein bisher unbekannter Täter.

Der Täter ist männlich und mittleren Alters. Er trug er eine dunkle Jacke und eine dunkle Cap.

Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

