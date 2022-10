POL-MK: Tageswohnungseinbruch in der Innenstadt

Altena (ots) - Am Samstag brachen Unbekannte, zwischen 17:30 und 22:30 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wixbergstraße ein. Die Täter hebelten ein Badezimmerfenster auf und gelangten so ins Innere. In den Räumlichkeiten der Wohnung durchwühlten sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Zudem entwendeten die Täter einen Wandtresor mitsamt Inhalt. Zeugenhinweise zur Tat nimmt die ...

