Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt/ Lkw bleibt an Brücke hängen

Schalksmühle/Halver (ots)

Zwei schwere Verkehrsunfälle beeinträchtigten heute den Verkehr auf der B 54, die derzeit auch als Ausweichstrecke zur gesperrten Rahmedetalbrücke (Autobahn 45, Sauerlandlinie) genutzt wird.

Bei einem Verkehrsunfall um 9.10 Uhr in Schalksmühle erlitt ein 21-jähriger Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Der in Richtung Hagen fahrende Lüdenscheider überholte in einer langgezogenen Links-Kurve zwei Lastzüge, kam nach dem Überholmanöver nach rechts von der Straße ab und prallte in Höhe der Einmündung Nieder-Worth gegen eine Felswand. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Dortmund untersuchte die Unfallstelle. Die B 54 war zwischen Schalksmühle und dem Ortsteil Strücken bis gegen 13.30 Uhr gesperrt.

Kurze Zeit später ereignete sich der nächste Unfall auf der B 54: Aktuell dauern Bergungsarbeiten im Halveraner Ortsteil Oberbrügge an. Ein in Richtung Kierspe fahrender Lkw ist um 13.50 Uhr an einer Eisenbahnbrücke hängengeblieben. Der Container auf der Landefläche war offenbar zu hoch und stieß gegen die Brücke. Das Führerhaus wurde hochgerissen und stieß von unten gegen die Brücke. Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Lkw hat Hydrauliköl verloren. Der Container muss mit Kränen geboren werden. Die Bergungsarbeiten dauern an. Außerdem haben sich Schilder an der Brücke gelockert. Deshalb (Stand: 16.10 Uhr) ist die Unfallstelle gesperrt. (cris)

