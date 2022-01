Polizei Bochum

POL-BO: Drei junge Männer erhalten drei Strafanzeigen in kurzer Zeit

Bochum (ots)

Gegen drei Bochumer (19, 17 und 16 Jahre alt) sind Strafanzeigen gestellt worden, als sie am 28. Januar gleich mehrfach ( in der Zeit zwischen 22.55 und 23.30 Uhr) mit der Polizei zu tun hatten; in allen drei Fällen ermittelt nun das Bochumer Innenstadtkommissariat.

Nach erstem Kenntnisstand schlug und trat das Trio am späten Freitagabend, 28. Januar, auf einen 18-jährigen Bochumer ein, als sie diesen in der Nähe seiner Wohnung antrafen. Sie ließen letzlich von ihm ab und flüchteten mit seinen Hausschuhen. Der 18-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einem weiteren Delikt wird ebenfalls gegen diese jungen Männer ermittelt: Am Westring / Alleestraße raubten sie ein Handy. Dies gehörte einem 17-jährigen Dattelner, welcher Beifahrer in einem Auto war. Als das Fahrzeug an der Rotlicht zeigenden Ampel warten musste - rissen einer der Kriminellen die Tür auf und griff unmittelbar nach dem Mobiltelefon des 17-Jährigen. Alle Drei wurden in der Nähe angetroffen und für weitere Maßnahmen der Wache zugeführt; allesamt waren sie alkoholisiert. Das weggeworfene, beschädigte Handy wurde aufgefunden.

Unmittelbar vorher wurden aus dieser Gruppe heraus, am Gustav-Heinemann-Platz, zwei junge Frauen (24, 22) durch Anspucken und massive Annäherungsversuche beleidigt. Sie sassen dort mit Zeugen auf einer Bank, als sie Gesprächs- und Annäherungsversuche abwiesen.

