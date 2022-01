Polizei Bochum

POL-BO: Ladendetektiv auf Supermarkt-Parkplatz angefahren - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag, 27. Januar, einen Ladendetektiv in Herne-Baukau angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21 Uhr löste der Warenalarm am Ausgang eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße "Am Großmarkt" aus, als ein unbekannter Mann das Geschäft verließ. Der Ladendetektiv des Geschäfts (46 Jahre, aus Herne) folgte dem Mann auf den Parkplatz, der bereits in einen grauen Wagen eingestiegen war. Der 46-Jährige stellte sich vor das Auto. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Unbekannte in Richtung Bielefelder Straße los und kollidierte mit dem 46-Jährigen. Dieser stürzte auf den Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unbekannte flüchtete in Richtung Bielefelder Straße. Er soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein und kurze Haare haben. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) zu melden.

