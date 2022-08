Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Angebranntes Toast in Wohnheim sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Morgenstunden, des 13. August 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 09:05 Uhr in die Straße Am Kluswall alarmiert. In einem Wohnheim für Senioren löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Nach Erkundung durch die Feuerwehr konnte die Ursache ausgemacht werden, bei der es sich um angebranntes Toast handelte. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr, außer das Zurücksetzen der Brandmeldeanlage war nicht nötig.

