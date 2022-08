Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zwei Türnotöffnungen innerhalb weniger Tage

Schiffdorf (ots)

In der vergangenen Woche wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf zu zwei Türnotöffnungen, innerhalb von zwei Tagen alarmiert. Zunächst ging es für die Feuerwehr am 04. August um 3:16 Uhr, in die Hermann-Löns-Straße, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst. Grund war die Auslösung eines Hausnotrufes.

Am 06. August, wurde die Ortsfeuerwehr erneut, um21:47 Uhr, gemeinsam mit dem Rettungsdienst, in die Straße Am Fernsehturm alarmiert. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte die Patientin die Tür eigenständig dem Rettungsdienst öffnen, sodass kein Einsatz der Feuerwehr mehr erforderlich war.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell