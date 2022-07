Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gasflasche brennt in Wehdel - Anwohner können Feuer selbständig löschen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Nachmittagsstunden, des 29. Juli 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel, Altluneberg und Geestenseth gemeinsam, um 16:58 Uhr, in die Raiffeisenstraße nach Wehdel alarmiert. Beim abbrennen von Unkraut entzündete sich es sich, wobei die Gasflasche inklusive Lanze anfing zu brennen. Bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten die Eigentümer das Feuer selbst löschen, sodass die Feuerwehr lediglich kühlmaßnahmen der Flasche traf und diese in einem Kübel Wasser verbrachte. Die Ortsfeuerwehren Altluneberg und Geestenseth konnten die Einsatzfahrt noch abbrechen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell