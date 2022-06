Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzrempler

Linz, Martinusstraße (ots)

Am Samstag, den 18.06.2022 kam es vormittags zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz nahe des Schwimmbades in Linz. Ein Badegast stellte nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug eine Beschädigung an dem vorderen Stoßfänger fest. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Linz entgegen.

