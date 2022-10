Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Frauenpower - drei von sechs Polizeistationen im Landkreis Osterholz nun von Polizistinnen geleitet +++

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Landkreis Osterholz (ots)

+++ Frauenpower - drei von sechs Polizeistationen im Landkreis Osterholz nun von Polizistinnen geleitet +++

Landkreis Osterholz. In gleich drei Polizeistationen gab es Personalwechsel an der Spitze. Volle Frauenpower könnte man sagen, denn in den Polizeistationen Worpswede, Lilienthal und Ritterhude haben Polizistinnen nun die Leitung übernommen. Sabine Helms, Iris Lager und Britta Breuers - so lauten nun die Namen der Führungskräfte. Zum 01.10.2022 haben alle neuen Leiterinnen ihren Stationsdienst angetreten.

Die drei Polizeistationen sind organisatorisch dem Polizeikommissariat Osterholz angegliedert, zu dem weiterhin die Polizeistationen Schwanewede, Hambergen und Grasberg gehören.

Das Polizeikommissariat Osterholz wiederum ist Bestandteil der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Die Kolleginnen und Kollegen von Kommissariat und Stationen sind im Landkreis Osterholz für über 110.000 Menschen da.

Wenn die Polizeistationen am Abend ihre Türen schließen, betreuen die Kolleginnen und Kollegen aus Osterholz die Bereiche der Stationen.

+ Sabine Helms übernimmt in Worpswede +

Der ehemalige Worpsweder Stationsleiter, Volker Jacobi, wurde am 30.09.2022 in seinen Ruhestand verabschiedet. Er war über 32 Jahre in der Polizeistation Worpswede tätig, die er seit 2012 leitete.

Die neue Worpsweder Stationsleiterin heißt nun Sabine Helms. Ihre letzten sieben Dienstjahre verbrachte Sabine Helms im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Osterholz, in dem sie zuletzt als Dienstabteilungsleiterin tätig gewesen ist. Doch das dienstliche Leben der Polizeistation ist für die 34-Jährige nicht ganz neu: Bereits im Jahr 2020 hospitierte sie in der Polizeistation in Ritterhude.

Erfahrungen in dem Bereich Ermittlungen sammelte Sabine Helms weiterhin durch ihre Tätigkeit in der Tatortgruppe Verden, welche die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und die Spurensicherung übernimmt.

+ Iris Lager folgt auf Joachim Bode +

In Lilienthal hat nun Iris Lager die Leitung der Polizeistation Lilienthal übernommen. Lilienthals ehemaliger Stationsleiter Joachim Bode ging nach 42 Dienstjahren in Pension. Die letzten drei Jahre Polizeidienst verbrachte Bode in Lilienthal.

Joachim Bode und Iris Lager kennen sich bereits aus Osterholzer Zeiten. Dort waren beide langjährig als Dienstabteilungsleiter bzw. Dienstabteilungsleiterin im Einsatz- und Streifendienst tätig.

Iris Lager ist seit 1996 bei der Polizei Osterholz. Von 2015 bis 2018 war Lager bereits in der Polizeistation Lilienthal tätig. 2018 wurde sie dann Dienstabteilungsleiterin im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Osterholz, bevor sie jetzt als Stationsleiterin nach Lilienthal zurückkehrte.

+ Britta Breuers neue Leiterin der Polizeistation Ritterhude +

Bei der neuen Leiterin der Polizeistation Ritterhude handelt es sich um Britta Breuers.

Heino Vajen, der die Station seit 2019 leitete, war im Juni 2022 verstorben. Bürgernah, ansprechbar sein und immer ein offenes Ohr haben, das war Heino Vajen wichtig. Britta Breuers möchte diese Werte beibehalten.

Nachdem Britta Breuers zwei Jahre in Oldenburg bei der Polizeidirektion arbeitete, kehrte sie 2013 nach Osterholz zurück, wo sie ab 2016 als Dienstabteilungsleiterin im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Osterholz tätig war.

Zudem vertrat Britta Breuers seit 2019 dabei regelmäßig die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes Osterholz.

+ Mit Freude in das neue Amt +

Sabine Helms, Iris Lager und Britta Breuers freuen sich auf die neue Aufgabe als Stationsleiterinnen.

"Alle drei Polizistinnen haben bereits Führungsverantwortung im Einsatz- und Streifendienst übernommen. Dazu kommen Erfahrungen im ermittelnden Bereich, bei der Behörde oder im Dienst in einer Polizeistation. Alle drei kennen Land und Leute. Das jetzt zu vereinen, darauf kommt es nun an", so Ingo Jans, der das Polizeikommissariat Osterholz leitet.

Inspektionsleiterin Antje Schlichtmann stellte noch einmal das Leitbild der Polizeiinspektion Verden/Osterholz heraus: Bürgernah und verlässlich sein - und den Menschen kompetent und mit dem nötigen Feingefühl zur Seite stehen. Eine anspruchsvolle Job-Beschreibung, die Volker Jocobi, Joachim Bode und Heino Vajen mit voller Begeisterung ausgefüllt haben. Schlichtmann freut sich, dass die drei Frauen sich entschlossen haben, die Verantwortung für die Stationen zu übernehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell