POL-HRO: Staatsschutz ermittelt nach Landfriedensbruch

Rostock (ots) - Am 26.05.2022 wurde die Polizei gegen 19:00 Uhr informiert, dass auf dem Reutershäger Markt in Rostock ein junger Mann in schwankendem Gang zu seinem PKW ging und losfuhr. Die herannahenden Beamten konnten den betreffenden VW Golf fahrend feststellen. Der PKW sollte einer Kontrolle unterzogen werden, wobei das Fahrzeug stark beschleunigte und flüchtete. Nach kurzer Fahrt kollidierte der VW Golf in der ...

