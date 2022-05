Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bei Straftat selbst verletzt - Zeugenhinweis liefert Täter in Güstrow

Güstrow (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 06:40 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Güstrow durch einen Zeugenhinweis auf eine männliche deutsche Person aufmerksam gemacht, welche stark am Fuß blutete. Zur Versorgung der Verletzung wurde durch die Polizei ein Rettungswagen hinzu gerufen. Der 20-Jährige verletzte Mann wurde durch die Polizeibeamten belehrt und danach befragt, woher seine Verletzung stamme. Kleinlaut gab er zu, gerade eine Scheibe auf dem Pferdemarkt in Güstrow eingetreten und sich dabei verletzt zu haben. Die Person wurde durch den Krankenwagen in das KMG Klinikum nach Güstrow gebracht, um dort ärztlich versorgt zu werden. Der Güstrower zog sich eine tiefe Schnittverletzung am Fuß zu. Eine Atemalkoholmessung beim Beschuldigten ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Beamten folgten der Blutspur in die Innenstadt und konnten die, vorher durch den Täter benannte, beschädigte Scheibe feststellen. Der Tatort wurde fotografiert und Blutanhaftungen am Fensterglas wurden gesichert. Auf den Randalierer kommt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Der Sachschaden beträgt ca. 700,- Euro. Vielen Dank an den hinweisgebenden Zeugen, welcher wesentlich zur Aufklärung dieser Straftat beigetragen hat. Im Auftrag Christine Teschen Polizeihauptrevier Güstrow

