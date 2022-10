Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Sonderposten-Markt ++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Sonderposten-Markt ++

Verden. Bei einem Sonderposten-Markt in der Straße Hohe Leuchte kam es am Mittwoch, gegen 01:00 Uhr, zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Tür im rückwärtigen Bereich des Marktes, wobei die Alarmanlage auslöste. Die Täter flüchteten im weiteren Verlauf ohne Beute. Trotz sofort ausgelöster Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ 46 Jahre Radfahrerin leicht verletzt ++

Oyten. Am Dienstag, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich bei der Einmündung Große Straße (L 168)/Lupinenweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Dabei wurde eine 46 Jahre alte Frau leicht verletzt. Der andere unfallbeteiligte Radfahrer ist bisher unbekannt. Die 46-Jährige war auf der L 168 in Richtung Oyten-Zentrum unterwegs. Hinter ihr fuhr der bisher unbekannte unfallbeteiligte Radfahrer. Als der bisher unbekannte Radfahrer überholte kam es ersten Informationen zufolge zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Die 46-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Der bisher unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Oyten fort. Dieser wird als männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt und mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Er habe dunkle Kleidung getragen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweise zum bisher unbekannten unfallbeteiligten Radfahrer. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 58 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Groß Hutberger Straße (L 203) leicht verletzt. Ein 87-jähriger Skoda-Fahrer war auf der L 203 in Richtung Groß Hutbergen unterwegs. Als er nach rechts in den Kohweidsweg einbog, bemerkte er den Radfahrer zu spät, der ihm auf dem Radweg der L 203 entgegenkam. Der Radfahrer stürzte infolge des Verkehrsunfalles und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 EUR.

++ 19-Jähriger mit Leichtkraftrad bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ottersberg. Am Dienstagnachmittag kam es auf der Straße Wümmingen (L 155) bei der A1 - Anschlussstelle Posthausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde dabei leicht verletzt.

Ein 72 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer verließ die A 1 über die Anschlussstelle Posthausen. Als er von der Anschlussstelle nach links auf die L 155 abbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge den von links kommenden 19-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad zu spät. Der 19-Jähriger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden lässt sich auf über 7.000 EUR beziffern.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Verden. Am Dienstagabend kam eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Ford auf der Langwedeler Straße (K 27) von der Fahrbahn ab. Sie wurde leicht verletzt.

Die 18-Jährige war auf der K 27 in Richtung Langwedel unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der Ford gegen einen Baum. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Abschleppdienst geborgen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf 8.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Holste. Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der Landrat-Christian-Evers-Straße an der Kreuzung zur Oldendorfer Landstraße (L 128) ein Verkehrsunfall, bei der eine 32 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde.

Die 32-Jährige war mit ihrem Hyundai auf der Landrat-Christian-Evers-Straße in Richtung L 128 unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam die 32-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem Verkehrszeichen und mehreren kleinen Bäumen am Straßenrand zusammen. Die junge Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 2.000 EUR.

++ Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag wurde eine 86 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Siemensstraße leicht verletzt. Ersten Informationen zufolge bemerkte eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Suzuki der Pedelec-Fahrer zu spät, als er von einer Hofeinfahrt in die Siemensstraße einfuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell