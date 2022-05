Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: HD-Rohrbach

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 06.05.2022, 20.00 Uhr bis Samstag, den 07.05.2022, 17.30 Uhr, wurde ein, in der Max-Joseph-Straße in Fahrtrichtung Augustastraße geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Skoda Octavia, der am linken Fahrbahnrand geparkt war und an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,00 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/34180, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell