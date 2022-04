Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim: Lenkräder und Navigationsgeräte aus drei Fahrzeugen entwendet; Zeugen gesucht

Dossenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden zwei BMWs und ein Mercedes, die in der Ingeborg-Bachmann-Straße, in der Sudetenstraße und in der Schwabenheimer Straße abgestellt waren, aufgebrochen und aus ihnen die Lenkräder und die Navigationsgeräte entwendet. Dabei wurde ein Gesamtschaden von rund 30.000.- Euro angerichtet. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

