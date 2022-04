Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: "Kunstdiebstahl" aus Trierer Gaststätte

Trier (ots)

Am 24.04.2022 gegen 00:50 Uhr wurde durch eine 4-köpfige Personengruppe ein ca. 2,50mx1m großes Gemälde aus der Gaststätte Old Fashioned entwendet. Die Tätergruppe flüchtete mit der Beute durch den Notausgang in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter der 065197795210 in Verbindung zu setzten.

