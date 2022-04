POL-PDTR: PKW beschädigt und geflüchtet

Schweich (ots) - In der Nacht vom 22.04.2022 auf den 23.04.2022 wurden in Schweich in der Straße "Im Trieschhübel" drei Kanaldeckel ausgehoben. Weiterhin wurde eine Baustellenmarkierung abgeräumt. Geschädigt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Schweich ermittelt im Rahmen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen um Hinweise unter der 06502/91570. Rückfragen bitte an: ...

