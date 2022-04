Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet Trunkenheitsfahrt

Leiwen, Trittenheim, Neumagen-Drohn (ots)

Am Samstag, 23.04.2022 gegen 10:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Schweich einen Sattelschlepper mit Auflieger, beladen mit mehreren PKW, welcher diesen mit unsicherer und gefährlicher Fahrweise führte. Da der Mitteiler durchweg hinter dem LKW blieb, konnten die Streifen der Polizeiinspektion Schweich und Bernkastel-Kues den LKW in Höhe der Kläranlage bei Neumagen-Drohn einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem 52-jährigen Fahrzeugführer konnte erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da ein Alkoholtest einen Wert von 2,21 Promille ergab, musst ihm eine Blutprobe entnommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde einbehalten. Der LKW wurde von Büdlicher Brück über die L 148 in Richtung Leiwen geführt, von dort weiter über die B 53 in Richtung Trittenheim bis Neumagen-Drohn. Da der Zeuge angab, dass der LKW gelegentlich verkehrsgefährdend in Richtung Gegenverkehr gelangte, werden mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

