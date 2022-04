Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall vom 22.04.2022, Markusstraße, Trier

Trier (ots)

Am Freitag den 22.04.2022 gegen 18:20 Uhr ereignete sich in der Markusstraße in Trier auf Höhe der Hausnummer 21 ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines E-Scooters. Der Fahrer des E-Scooters beabsichtigte aus einem Fußgängerweg in die Markusstraße einzufahren, auf welcher sich ein Pkw befand. Beim Einfahren übersah der Fahrer des E-Scooters den kreuzenden Pkw, weshalb es zu einer Kollision zwischen E-Scooter und der rechten Fahrzeugseite des Pkw kam. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Aufgrund der leicht geschockten Verfassung der Beteiligten konnte kein Personalienaustausch erfolgen, weshalb die Identität des E-Scooter Fahrers nicht bekannt ist. Es soll sich um einen Jungen im Alter von 11-14 Jahren handeln. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder der Fahrer selbst werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Amtsleitung: 0651/9779-5210

