Saarburg (ots) - Am Donnerstag, 21. April 2022, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Graf-Siegfried-Straße auf Höhe des Kreiskrankenhauses Saarburg. Ein in Längsrichtung rechtsseitig neben der Fahrbahn in Richtung Stadtmitte abgestellter grauer Mazda 3, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrer an der Heckstoßstange beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Fahrer den Mazda bei seinem Ein- oder Ausparkvorgang touchierte und sich anschließend ...

