Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Morbach (ots)

Am Mittwoch, den 20. April zwischen 9:30 und 9:45 Uhr kam es auf dem REWE-Parkplatz in Morbach, Bremerwiese 2, zu einem Unfall zwischen einem parkenden schwarzen Opel Corsa und einem unbekannten Fahrzeug. Der Unfallverursacher streifte die Heckstoßstange der Beifahrerseite des Opel beim Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine genaue Beschreibung des Fahrzeuges ist nicht bekannt. Anhand der Spuren müsste das Fahrzeug einen Streifschaden an der Fahrzeugfront der Fahrerseite aufweisen. Die Polizei Morbach bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher.

