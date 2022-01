Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Geschäft +++ Tür von Drogerie hält Einbrechern stand +++ Mutmaßlich gestohlenes Pedelec aufgefunden- Polizei sucht Besitzer

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Geschäft,

Mainz-Kastel, Am Weyer, 22.01.2022, 18.30 bis 24.01.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Straße "Am Weyer" in Mainz-Kastel ein. Die Einbrecher warfen ein Fenster ein, kletterten durch dieses in das Gebäude und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Tür von Drogerie hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 22.01.2022, 20.00 bis 24.01.2022, 12.00 Uhr,

(pl)Die Tür einer Drogerie im Kurt-Schumacher-Ring hat zwischen Samstagabend und Montagmittag Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten erfolglos, die Tür aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Mutmaßlich gestohlenes Pedelec aufgefunden- Polizei sucht Besitzer, Mainz-Kostheim, Münchhofstraße, Nacht zum 22.01.2022,

(pl)Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden sucht derzeit die Besitzerin oder aber den Besitzer eines mutmaßlich gestohlenen Pedelecs, welches in der Nacht zum Samstag im Bereich der Münchhofstraße in Kostheim aufgefunden und sichergestellt worden ist. Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein Herren-Pedelec der Marke "Hercules" Modell "E-Imperial S10" in dunkelgrau. Am Rad fehlt das Frontlicht sowie das Display. Ein Faltschloss war in der Halterung am Rahmen angebracht und das Reifenschloss geöffnet. Bei den bisherigen Ermittlungen konnte die Herkunft des Fahrrades nicht geklärt werden. Da nicht auszuschließen ist, dass das E-Bike unrechtmäßig gefahren und gegebenenfalls unmittelbar vor dem Auffinden entwendet wurde, bittet das 2. Polizeirevier die Eigentümerin oder aber den Eigentümer des Fahrrades, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell