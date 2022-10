POL-OH: Polizei Osthessen sensibilisiert zum Thema "Ansprechen von Kindern"

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung Philippsthal. Unbekannte beschädigen in der Zeit von Samstag (01.10.) bis Freitag (14.10.) mehrere Fenster und Lampen eines derzeit leerstehenden Einfamilienhauses in der Hattorfer Straße in Röhrigshof. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über ...

