Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf der L 3171 zwischen Roßbach und Betzenrod

Roßbach (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 3171. Ein bislang unbekannter weißer Sprinter befuhr die Landstraße aus Richtung Roßbach kommend in Richtung Betzenrod. Der Fahrer des Sprinters setzte zum Überholvorgang eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges an und beachtete hierbei nicht den ihm entgegenkommenden Opel Corsa einer 31-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Eiterfeld. Als die Fahrzeugführerin des Opel Corsa den Sprinter auf ihrer Fahrspur wahrnahm, bremste sie unvermittelt, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr den Abhang hinunter in einen Acker. An dem Opel Corsa entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Leider entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580 entgegen.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Zans und PK-A'in Andres

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell