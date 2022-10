Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 21.10.2022 um 10:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigsau mit seinem BMW den Seilerweg aus Richtung Reichsstraße. In Verlaufe einer Linkskurve verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den PKW, geriet ins Schleudern, drehte sich und prallte mit dem Heck in das dortige Geländer. An Fahrzeug und Geländer entstand ein Sachschaden von circa 10.500 Euro.

Verkehrsunfall

Kirchheim - Am Freitag, den 21.10.2022 um 10:45 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Mercedes Transporters die Straße Sonnenblick in Richtung Lerchenweg. Hierbei kollidierte dieser seitlich mit dem geparkten Audi einer 58-jährigen Frau aus Kirchheim. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 22.10.2022 gegen 00:05 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda mit seinem Opel Meriva die B324 aus Richtung Fulda und beabsichtigte an der Picasso-Kreuzung nach rechts auf die B27 in Richtung Bebra abzufahren. Hierbei kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Bordsteinkante und kam letztendlich auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Verkehrsunfall

Kirchheim - Am Samstag, den 22.10.2022 gegen 01:55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrer aus Niederaula mit seinem PKW BMW die Kreisstraße 35 aus Richtung Kirchheim in Richtung Goßmannsrode. Hierbei kam der Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf. Der PKW war dadurch nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

(Berichterstatter: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Huth)

