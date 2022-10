POL-OH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Groß-Felda. Am Freitag (14.10.), zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr, kam es in Höhe der Ermenröder Straße 25 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein grauer Opel Astra Kombi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei Alsfeld sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 - 9740 erreichbar.

Polizeistation Alsfeld

