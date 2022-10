Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ermittlungsgruppe Cold Case in der PI Cuxhaven überprüft Vermisstenserie

Öffentlichkeitsfahndung bei Aktenzeichen XY am 12.10.2022

Cuxhaven (ots)

Die Polizei Cuxhaven geht mit insgesamt 6 Vermisstenfällen in die Öffentlichkeit und stellte diese in der nächsten Sendung am 12.10.2022 bei Aktenzeichen XY vor. Bei diesen Vermisstenfällen geht es um junge Frauen, die von 1977-1986 spurlos verschwunden sind. Diese Fälle wurden von den Medien auch als Anhalter,- oder Discomorde bezeichnet und man vermutete einen Serientäter. Wie bereits in den Medien berichtet, wurde innerhalb der Polizeiinspektion eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich auch um diesen Ermittlungskomplex kümmern wird. Zuletzt waren die Ermittlungen auf den Fall der vermissten Nancy Köhn konzentriert und auch dieser Fall wurde im August bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Jedoch gab es hier keine konkreten Hinweise, die die Ermittlungsgruppe weitergebracht hätten.

Wir arbeiten in allen Fällen eng mit den Angehörigen zusammen. Von dort wurde auch der Wunsch geäußert, nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen, so Rainer Brenner, Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Case. Die Angehörigen zeigten sich sehr positiv darüber, dass die Polizei in allen Fällen nochmal die Ermittlungen aufgenommen hat, aber uns läuft die Zeit weg, erklärt Brenner. Wir nehmen uns jetzt die Zeit und versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Die Angehörigen wollen Gewissheit und das angesprochene Ziel möchten wir unterstützen.

Weitere Details wird die Polizei in der Sendung Aktenzeichen XY am 12.10.2022 präsentieren. Im Anschluss an die Sendung wird ein Hinweistelefon geschaltet.

