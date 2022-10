Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB27. Am gestrigen Dienstag (04.10.2022) kam gegen 11:45 Uhr auf der BAB27 im Bereich Nordholz zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus dem Raum Seelze befuhr mit seinem VW Polo die BAB27 in Richtung Cuxhaven, als er, vermutlich aufgrund Sekundenschlafs, von der Fahrbahn abkam. Der Pkw geriet in den Seitenraum, wo er mehrere Bäume streifte, sich überschlug und sich anschließend im Bewuchs neben der Autobahn verkeilte. Der Fahrzeugführer sowie sein 18-Jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell